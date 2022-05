Patrice HENRY

Consultant indépendant, fondateur de PTALEAS sarl [conseil et formation en innovation, en créativité et en recherche d'idées], j'accompagne les initiatives d'innovation tant pour les collectivités territoriales [événements internationaux, grands projets, développement du territoire & développement économique, ...] que pour les entreprises [innovation stratégique, produits/services différenciants, dynamique d'équipe, ...] ou les porteurs de projet [positionnement, montage Business Model, ...].



Titulaire du Certificat universitaire de formation à la créativité [Paris V/CréaUniversité - 2008].



Titulaire également du Diplôme d'État d'enseignement du chant, j'interviens également en prise de parole en public ou en posture d'animation de réunions ou de groupes de réflexion, croisement "naturel" de mes 2 métiers.



Mon parcours en bref :

- Conception, animation & analyse de près de 200 séminaires de réflexion, séances de créativité ou Focus Groups projectifs depuis 1998.

- Nommé en 2006 expert sénior en méthodologies créatives chez Orange Labs, statut que j'ai conservé jusqu'à mon départ du groupe en août 2011.

- Référent et formateur à la créativité, à l'animation de séances de créativité, au teambuiding, à l'approche en mode projet pluridisciplinaire, ....



Formé à CréaConférence [Sestri-Levante, IT] et à CréaUniversité/CréaFrance

- Creative Problem Solving / Innovative teams / Creative leadership / Leadershift : G. Puccio [USA], O. Wolfe [FR/USA], R. Bernèche [CA], L. Barbero-Switalski [IT/USA], S. Minnee [NL], M. Catullo [IT], T. Hurson [CA], ...

- Techniques de détour et posture sensible [École française de la créativité] : G. Aznar [FR], R. Bernèche [CA], D. Guillot [FR], I. Jacob [FR]

- Psychologie de la créativité, posture créative & approche Yellow Ideas (c) : Pr T. Lubart [FR], M. Raison & M. Bayers [SP]

- Notions de Concept board(c) et de transmission créative : S. Ely & S. Courcelle [FR]

- Pédagogie de la créativité : Isabelle Jacob [FR], Patrick Duhoux [FR]



Membre actif de CréaFrance [Contact de l'association en région Normandie]

Intervenant pour le centre IRIS de formation à la créativité & à CréaConférence [Posture de l'animateur,...]



Mes compétences :

Prise de parole en public et conduite de réun

Créativité et méthodologie

Conseil aux entreprises

Formation

Team building

Conseil en organisation

Conseil en communication

Créativité

Conseil

Pédagogie

Facilitation

Accompagnement

Innovation