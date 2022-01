Giovanni FERNANDEZ

Graphiste créatif spécialisé en impression numérique et en communication visuelle et fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le secteur du marketing, de la communication et de l’imprimerie, j’ai pu participer à la réalisation de nombreux projets.



Pendant trois ans j’ai occupé le poste de responsable du pôle pré-presse, dans deux laboratoires d’impression petit et grand format. J’ai également été responsable du pôle création dans une entreprise de production et d’édition cinématographique pendant quatre ans.



Actuellement en poste, en tant que chef de projet en communication et marketing, dans une société de création, de développement et de distributions d'accessoires de mode, je poursuis mon évolution dans le domaine du marketing de la gestion de projet et du management.



Ces différents emplois m’ont permis d’accroître mes capacités d’adaptation, de créativité et de me tenir continuellement informé des contraintes de la communication visuelle, ce qui m’a conduit à développer un sens rigoureux de l’organisation et une parfaite maîtrise de la chaîne graphique.



Mes compétences :

Impression numérique

Créativité

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Illustration

Colorimétrie

Chaîne graphique

Gestion de projet

Travail en équipe

Management