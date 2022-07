Giovanni FIORE

Mon parcours jusqu'à l'art-thérapie :

Tout jeune, j’ai choisi de créer avec le bois dont on dit qu’il a un coeur, des veines, des noeuds, qu’il est chaud et vivant. Au fil des années, je suis devenu maître ébéniste, puis artiste sculpteur.

Durant ce parcours, j’avais également le goût des relations humaines. Aussi, en alternant avec l’ébénisterie, j’ai accompagné en atelier bois, un public en difficulté dans différentes institutions spécialisées.

Voulant allier l'aspect artistique avec la relation humaine, je décidais alors de m’engager dans la formation de « praticien en art-thérapie psychocorporelle » que j'ai suivie au « Centre Humaniste de Psychotérapie et Formation» de Sélestat.

Pour en savoir plus : http://www.elancreateur.fr/mon-parcours-professionnel/



Mes compétences :

Praticien en art-thérapie psychocorporelle

Artiste sculpteur

Ébénisterie d'art