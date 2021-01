Giovanni SOOMAROO

Bonjour ,



J'ai 15 ans d'expérience en logistique , validé par le diplôme du TSMEL en 2016 .

Expert en adressage et gestion de stock . Permis CACES 1 / 3 / 5 en cours de validité .

Parfaite maîtrise de l'informatique , adaptabilité rapide aux nouveaux programmes .

Bilingue en anglais avec un bon niveau d'italien , mobile avec le permis B .

Autonome , ingénieux , méthodique et rapide , avec un sens optimisé du travail en équipe .



Mes compétences :

Préparation de commandes en chariot / picking

Gestion des stocks et relations fournisseurs

Contrôle qualitatif / quantitatif en réception

Conception des fichiers de suivi logistique

Encadrement d'équipe et management logistique

Chargement / Déchargement de camions

Création d'adressages adaptés selon les besoins

Achat / Approvisionnement de marchandises

Alimentation des bords de ligne en production