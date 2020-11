Je suis développeur web fullstack, ma spécialisation en développement de la partie front-end et back-end avec une très maîtrise de : HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, MySQL, PHP, Symfony, Wordpresse, ReactJS me permet dêtre autonome dans la création et la mis à jour de la partie front-end et back-end d'une application web.

je vous invite à visiter le site web : https://giuseppe-mazzeo.fr