Isabelle DEL FAVERO (ESPARON)

Un peu de lumière, beaucoup de couleur, du design passionnément...

De l'écoute, de l'observation, de la patience, de la curiosité à la folie...

Pas du tout d'esprit individuel, mais l'adaptation, la conviction de réussir, faire vivre...

Un projet, une créativité juste comme si c'était une évidence.



De base, je suis modéliste. J'ai exercé pendant plus de 20 ans dans la #mode en tant que technicienne produit, en passant par responsable développement de produits et chef de produit uniforme.



Passionnée de mode, de graphisme et surtout ayant un besoin viscéral de revenir à un métier créatif, jai donc choisi dorienter mon parcours vers le Web Design. Jai pris mon courage à deux mains à plus de 40 ans en sortant de ma zone de confort pour obtenir la certification RNCP après 6 mois de formation chez #Philiance Formation et #Doranco.



Le titre professionnel de #Designer Web en poche, me voilà prête et dispo à m'investir dans une entreprise innovante et éthique où mon profil atypique s'adaptera pleinement. Je suis en recherche active d'un emploi en tant que #Webdesigner en agence 360 ou en agence Web et Print ou en agence digitale.



Je maîtrise la suite Adobe Creative, l'animation pour différents supports de diffusion, la technique de brainstorming en UI/UX Design. J'ai acquis des compétences nécessaires pour mettre en ligne un site sous #WordPress. Je possède aussi des connaissances de #motion design.



Mes compétences éveillent votre curiosité et vous permettez à une junior de monter en compétences sur des sujets de création ou de refonte à partir d'un cahier des charges, contactez-moi, ce sera avec plaisir :) !

Je suis toujours ravie de faire des nouvelles rencontres dans l'univers du #numérique.

isabelle.esparon@free.fr