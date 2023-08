Mamadou FOFANA

À la recherche sur Lille et Alentours d'un contrat d'apprentissage pour mon cursus d'Admin Sys and Réseaux, cela accélérera mon projet et en parallèle ma formation d'Admin Sys et Réseaux avec une intégration en entreprise je pourrais d'avantage acquérir plus de connaissances, théorie et pratique, ensuite je prépare avec l'entreprise mon master dans le cloud ou la cybersécu(bac+5)!

Assez discret, très curieux, toujours envie d'en apprendre plus, motivé, j'aime l'organisation et le respect et sportif à mes heures perdus, Tech/Admin sys et réseaux, devenir ingénieur dans le cloud, un but.