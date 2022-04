Karine LOCH

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi d'assistante de chef de projets dans la recherche clinique.



Je travaille depuis 20 ans dans la recherche clinique, tout d’abord j’ai été technicienne chez Aster. Par la suite, mon dynamisme, mes capacités d'adaptation, ma polyvalence et mon sens de l'organisation m’ont permis de devenir assistante de chef de projets chez Péritesco.



Je suis prête à m'investir dans de nouveaux projets qui me seront attribués et je ferai le nécessaire afin d'y parvenir.



Mes compétences :

- Utilisation d’appareils spécifiques : simulateur

Maîtrise des logiciels Word, Excel, Sphinx

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sphinx Software

Microsoft Windows

Microsoft Outlook