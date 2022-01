Gnazalé Michael BLESSORO

Je suis Blessoro Gnazalé Michael,titulaire d'un BAC électronique et d'un BTS en Informatique Industrielle et Maintenance.Après ce diplôme j'ai orienté ma carrière dans le domaine du BUREAUTIQUE comme Technicien du service après vente pendant trois(3) ans dans une société. pendant ces années nous avons pratiquer chez nos différents clients des interventions telles que:le dépannage,l'entretien,la mise en fonction des cartes d'alimentation plusieurs PHOTOCOPIEURS,IMPRIMANTES et aussi des ORDINATEURS.Je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi.Je reste à votre disposition pour d’éventuelles information complémentaires.



