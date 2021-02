Goodarz SHAFIEI

Diplômé en Génie Civil de l'INSA-Toulouse, ma dernière expérience en charpente métallique au sein de la société de Deguilhem-Tanie m'a permis de mettre en pratique mes connaissances dans le domaine du calcul de structures métalliques.



Durant cette expérience, grâce à mes connaissances en programmation VBA, j'ai pu optimiser des outils de production pour réaliser des tâches telles que la préparation de certains documents de note de calcul, le calcul et dimensionnement des sections et des attaches de contreventement.



Actuellement je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur calcul de structure métallique (Gros Œuvre et Bâtiment). Je suis ouvert à tout les types d'opportunités, des missions en intérim, CDD et CDI.



Mes compétences :

Excel

VBA macro Excel

Microsoft Office Professional 2010

Map info

Tranus Modelistica

Robot Structural Analysis

Tekla Structure

Open API Tekla Structure

Open API Robot Structure Analysis

Visual Basic for Applications

Microsoft Project

Autodesk Robot Analysis

Autocad