Grandjacques GRANDJACQUES

Après un parcours bancaire de 25 ans et manager les 6 dernières années, je me suis dirigée vers ce qui a toujours motivé ma vie: l'humain avec ses joies et ses souffrances...



Passionnée de psychologie et de médecines naturelles, j'ai entamé une reconversion professionnelle en 2011 en intégrant un parcours de psychologie à l'université de Paris 8. J'ai obtenu mon Master 2 (Psychothérapie et psychopathologie) à l'université de Toulouse.

je suis actuellement psychologue clinicienne, formée aux thérapies comportementales et cognitives (AFTCC) et en formation à l'institut Français d'EMDR.



J'ai parallèlement suivi une formation en réflexologie plantaire que j'ai complété en 2014 par une deuxième formation, plus exhaustive et poursuivi mon cursus en réflexologie émotionnelle et réflexo-analyse.



Mes compétences :

Adaptabilité

Attentive

Bienveillante

Ecoute

Empathie