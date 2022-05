Graziella GIGARD

Documentaliste libérale avec 12 ans d'expérience dans l'amélioration d'un fonds documentaire et la conception d'outils pédagogiques, toujours avec objectifs d'anticiper les besoins des utilisateurs et de favoriser leur autonomie.



Je propose Services Documentaires.



Les objectifs sont :

- Faire vivre un lieu dinformations et le faire rayonner

- Améliorer la gestion administrative dune structure et gagner en efficacité

selon 4 besoins : recherche, classement, communication, formation.



https://servicesdocumentaires.wordpress.com/



12 ans d'expérience comme documentaliste pédagogique : création d'une bibliothèque dans une école élémentaire avec invention d'un plan de classement et gestion des prêts adaptés aux élèves ; référente pour le réseau national des documentalistes de la Croix-Rouge française ; écriture de procédure dans le cadre de la démarche qualité.



Mes compétences :

Créer des outils documentaires pour se ressourcer

Connaître la démarche qualité

Etre force de proposition en travail en réseau

Accompagner individuellement les utilisateurs

Faire preuve de compétence pédagogique

Anticiper les besoins, rester en veille

Gérer un fonds documentaire et le faire rayonner