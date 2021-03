Grégor GIBOYAU

Mon rôle est de vous accompagner, par mes conseils et mes propositions de solutions adaptées, dans l'élaboration de la protection sociale de votre entreprise, pour répondre à vos besoins ainsi que ceux de vos salariés.

Je dispose ainsi d'un bagage technique conséquent tant au point de vue économique, financier, juridique, et fiscal.



Mes missions sont principalement :





1.D'analyser votre situation actuelle ainsi que celle de votre entreprise

(audit en protection social / bilan patrimonial),



2.De vous aider à définir vos objectifs et vos besoins.



3.De vous proposer une solution personnalisée pour répondre à vos besoins et ceux de votre entreprise



4.De vous orienter vers un ensemble de solutions totalement personnalisé.







L'objectif lié à mon activité de conseiller en protection sociale est de créer un contacts étroits et réguliers avec mes clients.









Je m'engage à:



- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de mes clients que de mon environnement professionnel,



- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de mes clients,



- Maintenir en permanence mes connaissances et mes compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique, juridique et réglementaire,



- M'enquérir de la situation globale de mon client, de l'entreprise, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil,



- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige,



- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par mes clients,



- Respecter le secret professionnel.





Je suis à votre disposition pour tout rendez-vous, ou pour tout complément d'information.



Cordialement.



GIBOYAU Grégor



Mes compétences :

Assurance

bourse

Conseil

Crédit immobilier

Défiscalisation

Épargne

Finance

fiscalité

Immobilier

impôts

ISF

Transmission