Je recherche une nouvelle opportunité professionnelle en tant que team leader ou manager sur Montpellier et sa région.

Dynamique et polyvalent, j'ai appris au cours de mes expériences professionnelles à 'adapter aux multiples facettes des métiers de l'informatique

Désireux de progresser professionnellement et de partager mes connaissances

N’hésitez pas à regarder mon profil et ne contacter



https://www.linkedin.com/in/gregory-carrera-130047128/



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Windows 2003 Server

Lotus Notes/Domino

ITOP

HP Service Manager

Windows 7 / 8

Windows 10

Téléphonie sur IP

Téléphonie mobile

Support client