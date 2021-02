Gregory CARTON

De formation technique complétée par une année de formation commerciale, jai acquis une expérience de la vente dans différents domaines dactivité industrielle.

Durant 3 ans, j'ai souhaité évoluer vers le domaine des achats, toujours dans le domaine industrielle, et à ce jour jaspire à progresser en rejoignant une équipe dynamique et performante pour laquelle je saurai mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et dorganisation, ma forte persévérance, mon goût du challenge et aimant faire son travail avec le plus d'efficacité et de rigueur possibles.

Posé, calme et réfléchi, rapidement autonome, je suis capable de prendre des initiatives et en fonction des situations, les décisions qui simposent. Mes facultés dadaptation et dintégration font de moi un collaborateur toujours apprécié.



En vous remerciant de lattention que vous porterez à mon profil,