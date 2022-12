Grégory CHEVRET

Passionné par les technologies du Web, surtout Open Source, j'essaie d'inculquer cette passion à mes collaborateurs afin de créer une dynamique de partage, aussi de compétences que de découvertes, permettant ainsi d'offrir une vision large, et expert de nos métiers, mais également de créer un esprit d'équipe.

Ces derniers points sont fondamentaux à mes yeux afin de mener à leur terme des projets ambitieux en respectant les délais, les exigences fonctionnelles et en garantissant la qualité technique.



D'un point de vue technique, j'ai été amené à travailler sur des projets, et technologies, très hétérogènes, utilisant aussi bien des standard, comme symfony, spip ou encore drupal, mais également spécifique, avec des applications métiers développer par des autodidactes ou encore des logiciels propriétaires.



Grâce à ces expériences, j'ai pu découvrir des méthodologies de travail et de développement très variées.

Cette diversité m'a permis d'acquérir une expertise me permettant d'appréhender tout type de projet.



Aujourd'hui, je suis à l'écoute du marché, et à la recherche d'un poste me permettant de faire profiter de mon savoir-faire.



http://gregory.chevret.fr



Mes compétences :

PHP

Javascript

HTML

MySQL

SEO

CSS

Linux/UNIX

SYMFONY 1.4

Symfony 2

Audit

Management

API Google Maps

JQuery Mobile

GIT