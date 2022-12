Grégory DISSOUBRAY

Passionné par l'énergie, je m'engage en faveur de la transition énergétique, auprès d'acteurs reconnus, tels que : l'Association Négawatt et Énergie Partagée.

Je travaille depuis 10 ans dans le secteur de l'énergie, d'abord pour GDF SUEZ, puis Poweo pour finalement rejoindre Enercoop en 2008 en alliant convictions et vie professionnelle.



Je suis aujourd'hui Responsable du développement commercial professionnels chez ce fournisseur d'électricité coopératif, le seul à proposer une offre 100 % d'origine renouvelable en s'approvisionnant directement et uniquement auprès de producteurs hydraulique, éolien, photovoltaïque, et biogaz.

Comme le précisent les statuts d'Enercoop, cette structure à but non lucratif a été créée avec l'idée d'impliquer les consommateurs dans le projet. Ainsi Enercoop cherche à rassembler des membres qui adhérent au projet et qui le portent, plus que de simples utilisateurs du service.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Communication