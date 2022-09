Fort d'une très grande expérience dans l'univers de la promotion et décoration de luxe à Courchevel 1850. (plus de dix ans d'expérience)

Avec des réalisation de chalets et d'hôtel, ces derniers font en moyenne 2.000 à 3.000 mètres carrés.

Nous développons notre activité à l'échelle nationale et internationale en consulting et management pour la réalisation de vos projets les plus pointus.



Mes compétences :

Bâtiment

Management

Construction