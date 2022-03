Gregory GOARIN

Qui suis-je?

Je suis Grégory Goarin, diplômé en BTS Communication des Entreprises depuis 2005. Cette formation m'a donné le goût à l'informatique. Travailler sur un écran est un réel plaisir pour moi.



Pourquoi GregInfoCrea?

Bien des fois quand j'ai commencé je me suis retrouvé devant mon écran sans savoir quoi faire. J'ai appris petit à petit en recherchant par moi-même les solutions.

Recherchant du travail, j'ai fais le point sur ce que je sais faire et je me suis dis: "Pourquoi ne pas aider ceux qui ont des difficultés?". Comme mes compétences en informatique sont solides et que bien des fois je me suis auto-dépanné, j'ai décidé de partagé ce que je sais et d'aider ceux qui en ont besoin.



Quelles sont mes motivations?

La qualité du service avant tout! Certes tout travail mérite salaire, mais pour ma part, je n'aime pas être payé à rien faire. D'une part, Je veux que le prestataire en aie pour son argent. D'autre part, je souhaite repartir de chez une personne en ayant le sentiment qu'elle aie appris quelque chose et qu'elle soit satisfaite de la prestation proposée.



Mes compétences :

Quark Xpress

OpenOffice

Microsoft Windows

Microsoft Office

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator