Grégory Landot, 32 ans.

Après un BAC Scientifique je me suis orienté dans le domaine du commerce et du management.

Rentré en 2008 chez Leroy Merlin pour y valider une licence professionnelle en management d'entreprise, j'y construis depuis cette date mon parcours professionnel.

Volontaire, Acharné, compétiteur, j'aime animer et donner du sens au quotidien à mes équipes.

La conduite du changement et faire co-opter des décisions stratégiques à mes équipes sont des leitmotiv quotidien.

Faire ressortir et mettre en exergue le potentiel de chacun sont les fers de lance de mon management.

Un management basé sur le partage, la confiance, le plaisir et l'exigence est pour moi la clé de la réussite.

La gestion, la maîtrise et le développement d'un compte d'exploitation font partis de ma mission.

Véritable développeur d'Hommes et créateur de richesses.

Ma famille, le sport ainsi que le travail animent mes journées et font que je suis une personne épanouie et joviale.



Mes compétences :

Management

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Dynamisme

Gestion des stocks

Achats

Sens du contact

Garant de la satisfaction client

Sens du collectif

Benchmarking

Google suite

Méthode agile