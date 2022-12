Gregory MAKIELA

Un cabinet de recrutement et de conseil RH réellement différent et innovant qui mise sur le savoir-être et moins sur les clones.



NEXTGEN RH intervient sur toute la France et les DROM-COM. Avec plus de 250 postes en CDI à pouvoir à travers toute la France (Bordeaux, Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Lille, Marseille, Montpellier, Strasbourg etc.), nous réalisons plus de 220 recrutements en CDI par an.



Nous sommes à même de vous proposer plusieurs services de conseil RH (médiation professionnelle, prise de références, plan médiaetc.) et de conseil candidats (préparation aux entretiens, tests psychotechniquesetc.).



Notre Cabinet est composé de 35 experts en recrutement spécialisés en pôles-métiers :

- BTP, Immobilier, Energie et Environnement

- Ingénierie, Industrie et Life Sciences

- IT et Digital

- Direction, Management, Vente et Postes supports

- Handicap



Cette expérience cumulée fait de notre cabinet RH un excellent partenaire des entreprises (TPE, PME et Grands Groupes) et un Conseil Expert pour les candidats à fort potentiel.



Nos offres sont disponibles sur notre site:

http://www.nextgenrh.fr et surArray