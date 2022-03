Gregory PASCAL

J'ai pu au cours de mon parcours professionnel développer des qualités telle que le sens de l'organisation, la rigueur, l'autonomie et le management .



La diversité de mes postes m'a aussi permis de renforcer mon savoir-faire comme la gestion de projet, le management d'équipes dans le but d'améliorer le rendement , diminuer les délais de réalisation de prestation toujours dans le soucis de la satisfaction du client..



J'ai approfondi mes connaissances en suivant un BAC +2 en formation professionnel.

J'apprécie et m'épanouis sur des postes à responsabilité avec de l'encadrement dans les métiers de la logistique ou la gestion de chantier.

Ouvert à toute opportunité, je travaille sur la région nantaise.



Mes compétences :

Achat et Approvisionnement

Etude et réalisation d'offre technique

Préparation de chantier

Suivi de chantier

Chaine logistique

Management

Suivi commercial