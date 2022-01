Isabelle LOGGHE

Aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle et au delà de vos domaines de compétences, il est inévitable, voir essentiel de trouver régulièrement et en permanence de nouveaux clients.



R&D BUSINESS est de par sa double expertise, la solution adéquate destinée aux TPE / PME / PMI, soucieuses de développer et pérenniser leur activité ….



Afin de maitriser l’intégralité du processus de vente, R&D Business s’appuie sur 15 ans d’expérience et s’articule autour de 2 domaines de compétences.



Le Marketing direct :

- Prospection commerciale

- Détection de projets

- Prise de RDV qualifiés

- Etudes de marché

- Enquêtes de satisfaction

- Relance pour évènements



Le Coaching commercial :

- Etude & analyse stratégie commerciale

- Formation méthodes & techniques de vente

- Accompagnement terrain

- Aide aux négociations & closing

- Débriefing commercial