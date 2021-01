Thierry FERTON

Bonjour,



En effet, les hautes technologies innovantes en FRANCE sont aujourd’hui en plein essor, Initialement conçue pour le nettoyage des Monuments Historiques etc ..soutenu par des cabinets d’experts reconnu de la profession, mais encore méconnu pour les entreprises et particuliers. C’est ce constat final qui m’a donné l’idée d’entreprendre notre projet.



Fort de plus de 20 années d'expérience, j'ai commercialisé et appliqué des produits de nettoyage et de traitement pour le bâtiment auprès de centaines de professionnels. Sensible aux bio-concepts innovants, j'ai recherché et testé des solutions respectueuses de l'environnement et j'ai décidé de mettre à profit cette expérience en créant l'entreprise D Bat Vap, professionnel du nettoyage vapeur.



D Bat Vap s'adresse aux professionnels et particuliers, principalement dans les Pays de la Loire.



Nos activités:

Grâce à la maîtrise des propriétés naturelles de la vapeur, D Bat Vap dispose d'une large gamme de services à destinations des professionnels et particuliers.



Notre équipe est en mesure de réaliser des opérations de nettoyage, de démoussage et de décontamination sur la plupart des structures :

- Façade

- Toiture

- Terrasse

- Monument

- Statue

- Bassin et fontaine

- Cuves Inox ... Désinfection vapeur.. (Viticulteurs)

- Equipement stabulation ..Désinfection vapeur .. / Nettoyage.. (Agriculteurs)

- Bateau

- Etc



...et sur de nombreux supports/matériaux :

- Enduit

- Pierre

- Tuffeau

- Peinture ... sur routes ...( Nettoyage cabine de peinture Sans produits chimique )

- Bois (dégrisage)

- Goudron

- Chewing-gum (enlèvement)

- Graffiti (enlèvement)

- Inox - Aluminium

- Bardages

- Etc



Les résultats sont immédiats et stupéfiants !



En ajustant la température et la pression, il devient même possible de réaliser des opérations de décapage et de désherbage.



Les points forts:

En plus d'être écologique (sans produit chimique) et efficace, l'utilisation de la vapeur est économe en eau (environ 60%) et sans odeur. Il n'y a aucun impact sur l'environnement, il est d'ailleurs tout à fait possible de continuer de réutiliser une eau de pluie après une intervention de nettoyage de toiture par exemple.



Enfin, ce bio-concept ne détériore pas de le support et fait l'objet d'une TVA réduite pour les particuliers (sous conditions).



Explication :

L'utilisation des propriétés naturelles de la vapeur est éprouvée dans de nombreux domaines et s'applique avec succès aux activités de D Bat Vap. Notre équipe est dotée de machines à vapeur de toute dernière génération.

Ces machines innovantes et sophistiquées permettent d'ajuster précisément la température et la pression de la vapeur pour permettre un traitement efficace du support sans le dégrader. Couplée au savoir-faire de nos intervenants, cette technique est idéale pour réaliser des opérations de nettoyage, de démoussage, de décontamination, de décapage ou encore de désherbage.



Je me tiens à votre disposition pour toutes questions ou remarques.



Meilleures salutations.



thierry@ferton.fr - Pt: 06 08 04 95 61.



