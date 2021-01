Olivier LEGRAND

Je suis un Homme de dialogue, mes racines et mes Valeurs sont agricoles.

Professionnel de l'Automobile depuis plus de 15 ans:

-Vendeur VN Peugeot

-Gérant d'une agence de location de véhicules UCAR

-Animateur d'un réseau de concessions automobiles.



Mes compétences :

"Développer son porte feuille clients"

"Conquérir et fideliser par téléphone"

"La méthode Efficar" de Peugeot Finance

"La vente glabale" PGA Motors

"Financements et prestations aux entreprises"

"Un achat serein d un véhicule désiré" Paul Sevin

"Distribution du crédit à la consommation"