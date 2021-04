Gregory PREVOST

22 ans d’expérience technique et managériale en informatique : Gestion de projet, relation client, rédaction de rapport et présentation client ♦ Capacité démontrée à fédérer et à manager des équipes ♦ Esprit entrepreneur et investigateur, sens de la persuasion, culture orientée résultats ♦ Garant de la cohérence fonctionnelle et technique des projets ♦ Force de proposition pour l’évolution des plateformes et des architectures



Mes compétences :

Gestion et administration d'entreprise

Management d'équipe

Administrateur Linux - Windows- Réseau - Stocka

VMware Vsphere 4 & 5 / Cloud

Gestion de projet informatique

P&L management

Computer

Conseil

Logiciel libre

CMS

Maintenance

Informatique

Audit

Architecture

VMware