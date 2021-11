Grégory RIBAGNAC

Passionné d'informatique et de nouvelles technologies, je me suis naturellement tourné vers des études supérieures dans ce domaine.



Après l'obtention de mon BAC S et de mon BTS IRIS (Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services), j'ai souhaité consolider mon parcours en réalisant une formation pluridisciplinaire à Toulouse.



C'est pourquoi, j'ai souhaité suivre la formation STRI (Système de Télécommunication et Réseaux Informatiques) à l'Université Paul Sabatier.

Après avoir validé ma dernière année de licence j'ai continué en Master STRI par la voie de l'apprentissage afin de bénéficier d'une expérience solide sur un projet industriel.

Afin d'y parvenir, J'ai eu l'opportunité de rejoindre les équipes de Thales Alenia Space pour réaliser mon alternance.



J'ai ensuite eu la grande opportunité de travailler avec un deuxième grand groupe, Ingenico/Worldline, afin de continuer de consolider mon expérience professionnelle sur un projet industriel beaucoup plus mature et complexe. Cette dernière expérience m'a permis au fur et à mesure de devenir un leader en VueJS et Vuetify et d'accroitre l'ensemble de mes compétences en Java et en base de données.



Mes compétences :

Java

VueJS + Vuetify

SQL

Javascript

TypeScript

HTML 5 + CSS3

C#

PHP

Python

C et C++

Qt

Powershell

Android

XML

JQuery



GNS3

Wireshark



IntelliJ

Eclipse (+CodeMix)

Visual Studio

NetBeans