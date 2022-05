Sonia BUTAUD

Aleysia est une entreprise de services du numérique.

Notre métier est de faire des technologies de l’information et des télécommunications une réponse adaptée et durable aux grands défis des entreprises d'aujourd'hui et de demain.

Parce que le capital humain constitue la force et la richesse d'une entreprise, nous accordons un soin primordial à évaluer la cohérence entre les compétences et intérêts de nos collaborateurs et les exigences d’un projet client.



Dans le cadre de notre fort développement nous recrutons de nombreux Ingénieurs Informatique sur la région PACA et Région Lyonnaise afin d'assurer les projets ambitieux de nos clients.



N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos motivations et de vos compétences !