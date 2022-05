Sonia BUTEAU

Comptabilité générale et analytique- (ERP SAGE) Suivi du Chiffre d'affaires et des tableaux de bord ; négociation des contrats et des prix, ; création et suivi du plan de trésorerie

Gestion commerciale, administrative des filiales américaine, chinoise et Indienne

RH : contrats de travail, paies, gestion des congés, RTT, veille juridique, élections DP, réunions, compte rendus, gestion mutuelle entreprise, contrat d'intéressement.

Gestion du plan de formation

Protection de la propriété individuelle (INPI, WIPO)



Mes compétences :

Gestion de la production

Microsoft Excel

Microsoft Word

Aisance relationelle

Gestion des ressources humaines

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Sage

Relations humaines