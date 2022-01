Grégory ROMAN

Je suis qualiticien de formation.

Jai fait mes classes pendant 6 ans dans un EHPAD associatif de 98 lits sur Montmartre au service des personnes âgées.



Jai pu ensuite évoluer vers des fonctions de Directeur adjoint pendant 7 ans au sein dun jeune groupe associatif en expansion et découvert le monde du management, de la gestion budgétaire et de la stratégie dentreprise.



Ces expériences mont apporté énormément. La confiance et les responsabilités qui mont été accordés mont permis dapprendre et de grandir continuellement.



Jai souhaité poursuivre cette apprentissage en débutant il y a 2 ans et en obtenant en 2022 un Master II en management des organisations sanitaires et sociales à la Sorbonne.



Je suis à présent activement à la recherche dun poste de Directeur dEHPAD ou de foyer logement dans le département de LHérault. Je meurs dimpatience de mettre en oeuvre tous les outils que jai eu la chance daccrocher à ma ceinture.



Mes capacités relationnelles, mon sens du service à la personne font parties des qualités que je souhaite mettre à profit au sein dune nouvelle structure.