Grégory SMAK

Président Directeur Général de JURISPHERA



Consultant spécialisé en évaluation des risques professionnels, nous intervenons sur l'ensemble du territoire national.



Nos prestations comprennent :



- Analyse et évaluation des risques professionnels ;

- Rédaction du Document Unique ;

- Analyse de la pénibilité au travail (Compte pénibilité C3P) et mise en place du Volet Pénibilité du Document Unique ;

- Analyse des risques psychosociaux ;

- Formation Responsable Santé et Sécurité au Travail ;

- Rédaction de règlements intérieurs ;

- Mise à disposition d'Affichage Obligatoire ;

- Mise à disposition de Plan de Prévention et PPSPS.



Rejoignez notre page Facebook "Jurisphera France" ou consultez notre site internet pour suivre l'actualité liée aux diverses obligations des entreprises en Santé et Sécurité au Travail.