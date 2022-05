Tawfik ATTALLAOUI

CONVAINCRE! LE VRAI DÉFI DE LA FORMATION POUR ADULTE!



L'adulte est détenteur d'un savoir acquis au fil de ses expériences et ses apprentissages.

Notre travail est d'utiliser nos connaissances, notre expérience, nos outils et méthodes pédagogiques, bref toutes nos ressources pour déclencher la prise de conscience et le changement.

Accompagner l'apprenant, sans jugement, ni frustration sur le chemin qui commence de l'incompétence inconsciente et qui se poursuit dans l'incompétence consciente. Traverser ensuite avec lui le passage de la compétence consciente pour terminer enfin sur la compétence inconsciente et l'initier à l'amélioration continue.

Vous voyez, c'est toute une aventure :) . Nous ne sommes certes pas une agence de voyage, mais la transmission de savoir c'est comme un périple, une traversée, aussi bien pour le groupe que pour l'individu.



Cette gratifiante et passionnante mission, nous la développons, sous forme de formation ou de conseil, autour de 3 pôles.



-Le pôle santé sécurité : évaluation et prévention des risques professionnels, sauveteur secourisme du travail, approche ergonomie, incendie, évacuation, habilitations électrique, management du risque chimique, accompagnement santé sécurité, risque alimentaire, CHSCT.

-Le pôle relations humaines : accompagnement au changement, différences et handicap, confiance en soi.

-Le pôle innovation formation : innovation technique et pédagogique au service de la formation



Chez ISRPP Formation, nous nous démarquons également par la qualité de nos intervenants et par une véritable approche systémique de vos besoins avec une prise en compte originale de la dimension post-formation.



Je vous remercie d'avoir lu mon profil et je vous dis @ bientôt...



Tawfik :)



Mes compétences :

Prévention des risques

Ingénierie de la formation

Prévention

Secouriste sauveteur du travail

SST

Secourisme

PSC1

Prévention des risques professionnels

CHSCT

Document Unique

ÉValuation Des Risques Professionnels

Analyse accident de travail / arbre des causes