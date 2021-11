Gregory VANHAM

Bonjour



De formation commerciale, j'ai travaillé dans divers secteurs d'activités; j'ai été responsable d'une boutique de cigarettes électroniques, responsable d'un rayon non alimentaire (en remplacement) chez promo-cash, vendeur, manutentionnaire, commercial, animateur sportif...



Comme vous pouvez le voir je ne baisse pas les bras et suis prêt a m'investir quel que soit le travail qui me permettra d'être actif dans ce département durement touché par le chômage. Prêt à m'investir totalement pour une société qui saura me donner ma chance, je suis quelqu'un de sérieux, travailleur, dynamique, rigoureux, et très motivé.

J'ai une Mobilité Internationale, nationale, régionale.



Pendant 5 ans j'ai travaillé dans divers domaines, sur des postes à plus ou moins de responsabilités, qui ont pu m'apporter une certaine polyvalence qui fait que je peux œuvrer dans la vente comme dans le management d'équipe, en passant par la relation à la clientèle, l'animation, et la gestion.



Je suis toutefois ouvert à toutes propositions qui pourraient m'ouvrir de nouvelles perspectives! J'ai une soif d'apporter mes compétences, de m'investir, d'apprendre, d'évoluer au sein d'une société.

En poste de responsable rayon actuellement.

Au plaisir de vous rencontrer,

Grégory VANHAM.

Demandez mon CV : Gvanham@aol.com



Mes compétences :

Distribution

GPEC

Grande distribution

Management

Vente

Sport