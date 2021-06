Gregory VERGER DUBOIS

Nourri par de grandes ambitions et d’une créativité sans fin, Grégory VERGER-DUBOIS est aujourd’hui le PDG des Laboratoires JYTA et associé de plusieurs entreprises par l’intermédiaire de son groupe. Sa foi en l’humain l’a poussé à croiser le chemin de l’entreprise JYTA, pour lui redonner l’éclat de ses belles années et faire naître son goût pour les cosmétiques. Ayant à cœur de se diversifier et créer de l’emploi, c’est par le biais de rencontres captivantes qu’il s’associe à maintes reprises dans la création de nouvelles sociétés, toujours séduit par des idées novatrices. Entrepreneur dans l’âme, le panel d’activité de ses entreprises est varié. Parmi elles, l’importation de matières premières, la recherche et la fabrication d’actifs cosmétiques ou encore le développement des solutions de chirurgie et interfaces neuronales, qui verront le jour très prochainement.