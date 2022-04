Juliette SAGE

Diplômée d'un doctorat de Biochimie réalisé à l'INSERM U1100 en partenariat avec LVMH Recherche Parfums & Cosmétiques dans le cadre d'une thèse CIFRE, je recherche actuellement un emploi d'Ingénieure de Recherche R&D en biologie. Je suis plus particulièrement intéressée par le secteur cosmétique, mais reste ouverte à d'autres propositions dans les domaines des biotechnologies et de l'industrie pharmaceutique.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse!



Mes compétences :

Biochimie

Enzymologie

Culture cellulaire

Immunohistochimie

Gestion de projet

Veille bibliographique

Veille concurrentielle