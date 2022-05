Shalina HASSANALY

Diplômée en Génie Biochimique de l'INSA de Toulouse, j'ai choisi de compléter mon cursus par une thèse afin d’enrichir mes connaissances dans le domaine de la biologie cutanée.



Ma formation m'a permis d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques solides dans de nombreux domaines tels que la biologie moléculaire, la culture cellulaire, la biochimie et la microbiologie.



Grâce à différentes missions, j'ai développé le goût du travail en équipe et mon adaptabilité. Je suis également autonome et rigoureuse.



Mes compétences :

Histologie

Bibliographie

Culture cellulaire

Biologie moléculaire

Rédaction de rapports

Microsoft office

Biochimie

Cosmétique

Industrie pharmaceutique

Biotechnologies

Microbiologie

Présentation orale