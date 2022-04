Claire DERLOT

Ingénieure biochimiste de formation (INSA Toulouse), je réalise actuellement un doctorat chez IFP Energies nouvelles dont l’objectif est d’optimiser un procédé de production de biocarburant.



J'obtiendrai mon doctorat en septembre 2015.



Mes travaux consistent en l’ingénierie génétique d’un champignon filamenteux impliqué dans le procédé de production de bioéthanol 2e génération. Je m’intéresse à améliorer sa production d’enzymes responsables de la dégradation de biomasse végétale (cellulases) en conditions industrielles.



Maitrisant à la fois les techniques de fermentation et les outils/méthodes de biologie moléculaire, je suis particulièrement intéressée par des postes me permettant de mettre en œuvre cette double compétence.



Outre son aspect technique, mon projet de thèse m’a aussi permis de développer mes aptitudes et mon goût pour la gestion de projet et la communication.



Ces différents points sont plus amplement détaillés dans la suite de mon profil, que je vous laisse consulter.



Mes compétences :

Analyses chimiques

Biologie

Biologie moléculaire

Enzymologie

Génétique

Methodes

Statistiques

Biotechnologies

Gestion de projet

R&D

Biotechnologie