Anne-Marie BESANÇON

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur INSA en biochimie obtenu à Toulouse (France), je m'occupe actuellement de la qualification d'équipements dans des procédés pharmaceutique (biréacteurs, système automatisé de chromatographie et d'ultrafiltration). J'ai travaillé pendant plus d'un an dans un laboratoire pharmaceutique de renommé mondial avec pour objectif la validation d'une nouvelle ligne de production pour un produit injectable. Par cette expérience, j'ai pu me familiariser avec les normes propres à l'industrie pharmaceutique. De plus, j'ai acquis de l'expérience en validation à travers la réalisation de protocole de validation et qualification sur des équipements variés.

J’ai également travaillé un an chez Toulouse White Biotechnology (TWB) me permettant de travailler sur un projet de recherche pré-industriel en partenariat avec des entreprises spécialisées dans l'agriculture.

Mes précédentes expériences m’ont permis d’appliquer et de développer mes compétences dans les biotechnologies. Dynamique, organisée, et ayant une forte capacité d'adaptation, j’ai pu atteindre les objectifs qui m’étaient fixés. Actuellement à l'écoute de nouvelles opportunités et désirant rester dans le domaine pharmaceutique, je suis une personne ouverte d’esprit et communicative qui aime relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Biochimie

Biotechnologie