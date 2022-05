Mickael PALY

Mots clés / profil : Double compétence Recherche/ Industrie, Microbiologie, Biologie moléculaire et cellulaire, biochimie classique, microaarrays, développement de projets de recherche, mise au point protocole et prototype biopuce ...



Titulaire d’un Master Recherche « Ecologie microbienne » ainsi que d’un Master Professionnel « Diagnostic microbiologique et approches innovantes » obtenu en septembre 2013 après une reprise d’études, je dispose d'une double compétence Recherche et Industrie. Grâce à ce profil fondamental/appliqué, je possède d'une part une approche théorique approfondie doublée d’une capacité accrue à surmonter les obstacles expérimentaux et, d'autre part, une vision en adéquation avec les contraintes économiques liées au développement de projets au sein du secteur privé. Ma dernière formation professionalisante m'a permis de remettre à niveau mes compétences techniques et d'en acquérir de nouvelles dans d'autres domaines tels que la gestion de projet et le diagnostic. Souhaitant élargir mon champ d'expertise dans les technologies innovantes, j'ai travaillé au sein de la société Dendris afin de maîtriser les techniques et l'analyse relatives aux microarrays, stage au cours duquel j'ai entre autre participé au développement d'une biopuce de diagnostic du cancer du sein.

Riche de mes expériences professionnelles dans les secteurs public et privé et de ma participation à de nombreux projets pluridisciplinaires, je souhaite m'investir dans un service R&D ou production au sein d’une structure liées aux biotechnologies. Désireux d’apporter mon expertise pour la mise sur le marché de nouveaux produits tant dans les étapes couvrant la recherche de concepts, la mise au point que le suivi post-commercialisation, je recherche un poste d'ingénieur R&D/étude dans les domaines relatifs au diagnostic, à la thérapie, l'agroalimentaire ou l'environnement.







Mes compétences :

Microbiologie

Microarray

Biologie moléculaire et cellulaire

Gestion de projet

Pack Microsoft Office