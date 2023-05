Michel CORBARIEU

Mon parcours professionnel m'a rapidement conduit à exercer des fonctions de management puis de direction.

Après quelques années passées dans des fonctions techniques d'ingénieur informaticien j'ai basculé dans les fonctions de management : direction de projet puis de département et enfin de société.

Actionnaire et dirigeant j’ai participé en 1989 à la création de la société SILOGIC, une des plus belles réussites de Midi-Pyrénées dans le secteur des SSII.

En 2006, alors DG de la société, J’ai conduit le projet de cession de SILOGIC au groupe AKKA.

J'ai quitté ce groupe en août 2008 après avoir conduit l'intégration de Silogic à son terme.

Depuis j'ai créé un cabinet de conseil en management et intervient en particulier auprès de jeunes sociétés innovantes.

News 2010 : Je rejoins la jeune start up innovante DENDRIS pour en assurer la direction.



Mes compétences :

Conseil

Conseil en management

Direction générale

Informatique

Innovation

Management