Dany ROMAIN

Forte d'une expérience significative sur des grands projets industriels, je propose d'accompagner l'entreprise ou le particulier dans la définition du projet envisagé : de la définition du besoin au cahier des charges en tenant compte des contraintes. Je peux aussi suivre la réalisation.

Mes atouts : Une vision stratégique de l'entreprise l'écoute, un esprit analytique et synthétique, ... Et une curiosité naturelle pour les sciences et technologies !

Je peux aussi proposer du conseil sur l'innovation (montage de plans de financement, partenariats, projets Européens, …).

Pour en savoir plus sur la Démarche d'aide à la Conception Qualifiée de Solution (DACQS) n'hésitez pas à me contacter ... dany.dacqs@orange.fr ou +33 607248941.



Mes compétences :

Ingénierie

Aéronautique

Défense

Innovation

Architecte Systémier

Simulateurs

Contrôle d'accès

Bancs de test