Christian TRAVIER

Ingénieur Supelec (1986), docteur en physique de l'Université d'Orsay (1995), j'ai travaillé pendant 15 ans comme ingénieur-chercheur dans le domaine des accélérateurs de particules à Taiwan d'abord, puis chez SGN et dans les deux grands organismes de recherche français dans ce domaine, le CNRS (IN2P3) et le CEA (Saclay). En 2001, j'ai rejoint l'Anvar en tant que chargé d'affaires tout en étant le correspondant du CEA pour la région des Pays-de-la-Loire. Aujourd'hui en tant que directeur de Laval Mayenne Technopole (www.laval-technopole.fr), je participe au développement économique de ce beau département qu'est la Mayenne. En 2007 j'ai lancé le premier accélérateur de start-ups français baptisé Idénergie (www.idenergie.fr) et un incubateur d'entreprises innovantes.

En 2009, en partenariat avec Oryon et Atlanpole, Laval Mayenne Technopole a créé Inovdia (www.inovdia.fr) parce que nous croyons que l'innovation doit aussi se faire dans la façon d'organiser des évènements. De 2009 à 2013, en partenariat avec le Club d'entreprises des Coëvrons et le SVET, Laval Mayenne Technopole a animé "Réussir en Coëvrons", une action qui vise à dynamiser le territoire au travers de l'innovation. De 2010 à 2014, Laval Mayenne Technopole a été un partenaire très actif du projet européen Open Innovation http://openinnovationproject.co.uk qui vise à ouvrir les PME à cette nouvelle pratique de l'innovation. Dans le cadre de ce projet, nous avons créé Neoshop la première boutique entièrement dédiée aux innovations de start-ups (http://neoshop.laval-technopole.com/ ).



En 2004, j'ai lancé une initiative visant à développer la filière Hydrogène dans les Pays de la Loire. http://www.mh2.fr . C'est aujourd'hui une association très active.



Depuis 2020, je publie une Newsletter intitulée "Un pas dans l'inconnu" https://ctravier.substack.com/



Depuis mon passage à Taiwan, j'ai continué de pratiquer le chinois mandarin que je parle couramment.



Vous pouvez me suivre sur Twitter: http://twitter.com/ctravier



PS: Je n'accepte dans mes contacts Viadeo que les personnes que je connais et que j'ai rencontrées. En effet ceci me semble être l'esprit d'origine du réseau et je ne vois aucun intérêt à collectionner les contacts. Ne soyez donc pas étonnés si je refuse un contact. Je reste cependant bien sûr ouvert à interagir avec les personnes que je ne connais pas si elles ont des questions auxquelles je peux répondre ou si elles ont besoin de mes services.



