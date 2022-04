Bonjour



Challenger ambitieux ,j 'aime relever des défis

Professionnelle de la distribution retail de l'équipement de la personne je souhaite exprimer toutes mes compétences dans un nouveau challenge



De nature proactive ,curieuse et ambitieuse



J'aime communiquer mes motivations aux équipes avec lesquelles je collabore.

Le goût de la compétition et de la réussite sont des moteurs permanents



Mettre en place des stratégies globales et les animer ,me permet de m'épanouir.

Femme de rigueur, je suis un manager charismatique qui aime pratiquer un management participatif.



Le respect de mes collaborateurs est tout aussi important que la volonté de les amener à la performance

Faire émerger les talents est toujours un grand plaisir managérial.



Je suis à l'aise avec les instances sociales et syndicales; capable d'entretenir le réseau social nécessaire au rayonnement de mon activité et de mon entreprise.

Le souci de la pérénité et de l'innovation sont inérants à mes fonctions ,accompagner la performance et améliorer la rentabilité est à l'origine de chaque action menée.

Rompue au management de grandes équipes ,aux relations publiques et aux stratégies de la réussite,

J'aime véhiculer les valeurs de mon entreprise .



Mobile pour un nouveau challenge ,je suis disponible pour la France ,Angleterre et USA.



Je suis disponible pour tout échange



Aline Derlot

0672467308



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Management commercial

Relations publiques

Getsion des entreprises

Merchandising

Animation de réseau

Management opérationnel

Animation commerciale

Recrutement

Animation de réunions

Management d'équipe

Anglais

Direction commerciale

Vente

Luxe

Beauté

Distribution spécialisée

Textile

Mode

Marketing