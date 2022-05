12 ans d'expérience du développement commercial Retail/Wholesale en France et à l’international dans le secteur des biens d’équipements de la maison, du design et du textile.



Specialités: Innovation, design, textile, nouvelles technologies, hôtellerie, CHR, industriels, décoration intérieure, innovation, international...



Plus d'informations sur: https://www.linkedin.com/in/nicolaslendormy



Merci de votre visite,

Nicolas Lendormy, Paris, France



Mes compétences :

Export

Ameublement

Textile

Décoration

Direction commerciale

International

Luxe

Maroquinerie

Grands comptes

Home textiles

Marketing

Stratégie commerciale

Merchandising

International business development

Négociation

Sourcing international