Mickael GODON

En mesure de vous accompagner sur différents continents vous apporter une expertise sûreté grâce à des spécialistes ,Définir une stratégie commerciale et marketing sur de nouvelles activités.Dynamiser les équipes et mettre en œuvre le changement. Assurer la responsabilité opérationnelle de l’entreprise sous tous ses aspects accompagnement de vos expatriés,

Sens du risque, tempérament de développeur, forte implication personnelle, force de proposition, dotée d’un esprit curieux et créatif dans l’élaboration de solutions, volontaire et énergique, dont les actions sont guidées par le long terme.Membres de l’association CPA AMP environs 12000 Adhérents de grandes marques PME membres du CAC 40 Actuellement,

de nombreuses formations professionnelles. Développement du capital humain (KRAUTHAMMER), Management motivationnel (CRECI), Leadership situationnel (CSP), Une autre façon de manager (VdC), Pratique des instances représentatives du personnel, Comptes de gestion, stage de perfectionnement en Inde IMBA Bangalore sur le management à l’international ,stage de perfectionnement en chine Emba de Xiam sur les relations et le commerce à l’international…ainsi qu’ une expérience militaire de neuf années dans les forces speciale en tant que millitaire de carriere au sein du 13 RDP ,Formations aux différentes techniques de recherches d'informations et aguerrissements aux techniques commandos.

Projections sur des théâtres d’opérations en maintien de la paix ou en coercition de force Sous la coupe de l’ONU ou de l’OTAN, mais également pour la préservation des intérêts français

missions economiques en Chine en Inde est aux etats unies sur du sourcing audit qualite suivi de production recherche de partenaire locaux facilité votre biseness et notre motivation vous occupe de votre corps de métier nous nous occupons de votre Sécurité et de vos formations



Mes compétences :

Management

Hygiène

Sécurité

Immobilier

Construction

Centre de profit et business unit

Strategie

Business plan

Production industrielle

Développement personnel

Outsourcing

Business intelligence

Négociation

Supply chain

QHSE

Pilotage

Audit securite

SAP

ERP

International

Leadership

intelligence collective

Recrutement

Approche processus

management visuel

amélioration continue

Manager