Passionné par mon métier et doté d'un bon relationnel, je suis toujours à la recherche de nouveaux projets pouvant me permettre d'acquérir de nouvelles compétences et mettre à profit mon expérience.



Je reste à votre disposition pour vous exposer mon parcours, mes motivations et mes acquis professionnels si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Management de Projet

Administration système