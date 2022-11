Guéraud HOUADES

Passionné par les nouvelles technologies et par le développement logiciel, je souhaite orienter mes choix de carrières dans le domaine technique et je souhaite me spécialiser dans le développement de logiciels proche du matériel. En effet, j’ai intégré l’IUT de Cachan en option électronique et informatique industrielle spécialisation Robotique pour rejoindre ensuite l'Institut Supérieur d’Électronique de Paris option systèmes embarqués et devenir ingénieur développement logiciel embarqué.



Fort de mes trois années d’apprentissage au sein de Thales Avionics, j’ai consolidé mes compétences dans le développement logiciel embarqué en concevant et développant un logiciel de test pour un calculateur avionique. Un rebouclage des sorties sur les entrées est effectué sur le calculateur afin que le logiciel puisse tester l’émission et la réception de données sur l’ensemble des éléments physiques : CAN, A664, A429, I/O, mémoires, …



Dans un processus de développement cycle en V, j’ai participé aux phases de rédaction des spécifications, de validation, d’intégration et de vérification du logiciel. Validant de nombreuses fonctionnalités logicielles, j’ai fait preuve d’organisation et de rigueur afin de rédiger la documentation complète de validation. La partie développement en autonomie m’a permis de devenir force de proposition pour l’amélioration du logiciel. La communication avec des ingénieurs de différents domaines (Système, Software, Hardware,…) m’a permis de me perfectionner sur les moyens de tests, les calculateurs avioniques ainsi que les normes avioniques DO-178, DO-160 et DO-254.



Mes compétences :

ZigBee

VxWorks

Visual Basic for Applications

Verilog

VHDL

UNIX

UML/OMT

Simulink

Rational ClearCase

Quartus

Python Programming

Personal Home Page

NetBeans

MySQL

ModelSim

Microsoft Windows

Linux

JavaScript

Java

HTML

ECLiPSe

CodeWarrior

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Avionics

Assembler NIOS II

Ada

AJAX