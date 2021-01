Guichiri HANEN

KAFI plus est le fruit d’un partenariat nord-sud-Tunis dans le domaine du froid industriel.

KAFI plus se spécialise dans le domaine du froid industriel, climatisation et fluide, réparation, montage et mise des installations frigorifique.

Les services proposés dans ce cadre sont à la hauteur des exigences et des standards internationaux les plus stricts.

Donc notre société se définit comme objectifs principaux la satisfaction client à travers un niveau de qualité irréprochable et un total maîtrise de coût d’installation.

Vu l’expérience que nous avons eux durant les années de services de notre société et grâce à la compétence de nos employée. :





 Nos références sont larges :

-Magriplast

-Dannone Tunisie

-CLC Laino

-STV

-Bel Turquie

-Bel Syrie Cepeco Mauritanie

-Ennassim Lybie

-El Baraqua Lybie ………

