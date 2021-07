Guillaume BALEY

Bonjour,



Bienvenue sur mon profil. Après 2 années passées dans le Web Marketing, chez Webpopulation, pendant lesquelles j’ai acquis de fortes compétences sur chacun des leviers Web Marketing, j’ai rejoint Netino en qualité de Business Developer afin de développer des partenariats avec les agences Social Media.



Netino est l’acteur de référence de la Modération 2.0. Grâce à l’alliance subtile entre l’expérience de nos modérateurs et l’efficacité de notre solution technique Modératus, nous permettons à nos clients de lutter efficacement contre les crises liées au racisme, insultes, diffamation et autres agressions.



En bref, Netino c’est :

- 12 ans d’expérience dans le domaine de la Modération 2.0,

- Une 60aine de clients grands comptes,

- Une Modération 24h/24, 7j/7,

- Des tarifs compétitifs,

- La possibilité d’effectuer un 1er niveau de réponse.



N’hésitez pas à visiter notre site http://netino.fr/, ou à me contacter si vous souhaitez en savoir davantage !



A bientôt,



Guillaume



Mes compétences :

Web marketing

Marketing

Benchmarking

Référencement naturel

Google adwords

Google analytics

Analyse marketing

Management de projets

Analyse de panels (Nielsen, GfK, TNS)

Social media