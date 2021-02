Expertise en Marketing / Communication / Digital, plus de 14 ans d'expériences, profil polyvalent et forte culture Digitale. Passionné d'innovation, compétences Managériales complètes.



Secteurs d'activités travaillé : Edition Logiciel, Jeux Vidéo et Apps Mobiles, IT / Informatique en ESN, Bureautique / Telecoms / Securité Electronique.